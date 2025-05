Es singt, piept und trillert wieder in der Natur: Der NABU ruft daher auch in Rheinland-Pfalz zur bundesweiten Vogelzählung auf. Das gesamte Wochenende können sich Bürger beteiligen.

Mainz (dpa/lrs) – Bürgerinnen und Bürger können sich an diesem Wochenende wieder an der bundesweiten Vogelzählung «Stunde der Gartenvögel» beteiligen. Der Naturschutzverband (NABU) in Rheinland-Pfalz ruft dazu auf, vom 9. bis 11. Mai eine Stunde lang Vögel zu zählen und zu melden. Naturbegeisterte sollen dazu von jeder Vogelart die höchste Anzahl notieren, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet wird. Die Aktion trage dazu bei, wichtige Erkenntnisse über den Zustand der Vogelpopulationen zu gewinnen, erklärt Torsten Collet vom NABU Rheinland-Pfalz.

Die «Stunde der Gartenvögel» findet bereits zum 21. Mal statt. Im vergangenen Jahr haben laut NABU rund 2.800 naturbegeisterte Menschen aus Rheinland-Pfalz mitgemacht. In über 2.000 Gärten und Parks wurden dabei 64.204 Vögel gezählt.