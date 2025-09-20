In Grünstadt waren am Samstagmorgen rund 6.000 bis 7.000 Menschen ohne Strom. Die Stadtwerke haben die Störung beseitigt – die Ursache war wohl ein defektes Erdkabel.

Grünstadt (dpa/lrs) - Der Stromausfall in Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim), von dem mehrere Tausend Menschen betroffen waren, ist behoben. Am Samstagvormittag war es zu Ausfällen in Teilen des Stadtgebiets und in den Orten Sausenheim und Neuleiningen gekommen, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt seien wohl rund 6.000 bis 7.000 Menschen betroffen gewesen. Die Stadtwerke Grünstadt hätten die Versorgung zum Mittag wieder herstellen können. Ursächlich für den Stromausfall sei wohl ein defektes Erdkabel gewesen.