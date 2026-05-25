Ein 57-Jähriger, der mit seinem Hund unterwegs ist, trifft auf einen anderen Mann. Es kommt zu einem verbalen Disput - und einem Angriff.

Ingelheim (dpa/lrs) – Ein Streit zwischen zwei Fußgängern ist im Landkreis Mainz-Bingen so eskaliert, dass die Polizei anrücken musste. Zu dem Vorfall kam es am Pfingstmontag im Bereich des alten Wasserwerks zwischen Heidesheim und Wackernheim, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen traf am Nachmittag ein 61-jähriger Mann auf einen 57-Jährigen, der dort mit seinem Hund unterwegs war.

«Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich zwischen den beiden zunächst ein verbaler Streit, der im weiteren Verlauf eskalierte», hieß es. Dabei habe der 57-Jährige den anderen Mann angegriffen und leicht verletzt. Weil der mutmaßliche Täter ein psychisch auffälliges Verhalten zeigte, wurde er in eine Klinik gebracht. Der Hund kam in Obhut von Tierhelfern. Die Polizeiinspektion Ingelheim ermittelt zum genauen Hergang und sucht Zeugen.