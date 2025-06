Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) – Bei einem Streit in einer Gruppe hat einer der Beteiligten in Neustadt an der Weinstraße Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten die vier jungen Männer und Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 19 aus noch unbekannter Ursache am Sonntagabend in Streit, wie die Polizei mitteilte. Dabei feuerte einer auf dem Bayernplatz mehrere Schüsse aus der Waffe. Die vier flüchteten daraufhin. Beamte der Polizei stellten kurz darauf drei Tatverdächtige. Wer letztlich geschossen habe, blieb zunächst unklar. Zwei der Männer wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt – einer kam ins Krankenhaus.

