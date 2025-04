An einem Drive-in fängt ein Autofahrer wohl einen Streit mit einem Mitarbeiter an - und soll dann auch noch ein anderes Auto beschädigt haben. Welche Folgen hat das?

Germersheim (dpa/lrs) – Ein nächtlicher Restaurantbesuch hat einem Mann in Germersheim mehrere Strafverfahren beschert – und vorerst seinen Führerschein gekostet. Der 45-Jährige soll sich am Freitagabend am Drive-in eines Schnellrestaurants mit einem Mitarbeiter gestritten und ihm den Mittelfinger gezeigt haben, wie die Polizei mitteilte. Erfolglos versuchte er es noch einmal im Restaurant, ehe er beim Wegfahren auf dem Parkplatz mutmaßlich ein anderes Auto beschädigte.

Kurz darauf trafen Polizisten den Mann zu Hause an – mit 1,28 Promille, wie ein Atemtest zeigte. Jetzt erwarten den 45-Jährigen laut Polizei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Unfallflucht und Beleidigung. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben. Wie die Polizei es zusammenfasste: «Ein schlussendlich teurer Restaurantbesuch ohne gegessen zu haben.»