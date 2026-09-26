Streik bei der Saarbahn seit dem Morgen - Ende noch unklar

Der Tarifkonflikt im Nahverkehr in Saarbrücken ist in die nächste Runde gegangen. Der neue Streik läuft schon den ganzen Tag - und dauert weiter an.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Fahrgäste der Saarbahn müssen heute wieder Geduld mitbringen: Seit den frühen Morgenstunden läuft ein weiterer Streik. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte ihre Mitglieder sowie weitere Arbeitnehmer der Saarbahn dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Ein Sprecher der GDL bestätigte am späten Nachmittag, dass der Streik begonnen habe und noch laufe. Zum Ende des Ausstands sagte er nichts.

Hintergrund ist ein festgefahrener Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft und dem Verkehrsunternehmen. Während die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer auf einen eigenen Tarifvertrag für die TramTrain-Fahrer besteht, wollen Saarbahn und kommunaler Arbeitgeberverband Saar die Tarifpartnerschaft mit der Gewerkschaft nicht fortsetzen.

Die Saarbahn ist nach eigenen Angaben für den Betrieb der Stadtbahn- und Buslinien in Saarbrücken verantwortlich. Das Nahverkehrsnetz erstreckt sich demnach auch auf die Region.