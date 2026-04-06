Mainz (dpa/lrs) – Früher hat sich Alojz Abram gekleidet, wie man es von einem älteren Herrn in der Rente erwarten würde. «Unspektakulär», sagt sein Enkel Jannik Diefenbach. Cordhosen oder Jeans mit einem Poloshirt oder Hemd. «Da würdest du dich halt nicht umdrehen.» Doch das war früher. Heute dreht man sich für Abram um.

Denn der 80-Jährige ist Fashion-Influencer – seit nunmehr fast zehn Jahren. Heute trägt er Streetwear, also weite Hosen, schicke Sneaker, knallige T-Shirts oder Hoodies. Und dabei verfolgen ihn unter seinem Pseudonym «Gramps» Millionen Menschen auf den sozialen Medien: Rund 5,5 Millionen Follower hat er auf Tiktok, noch mal knapp 2,5 Millionen auf Instagram. Angefangen hat alles mit einem Spaß in der Familie an Weihnachten vor knapp zehn Jahren.

Videos von beiden Großeltern erreichen Millionen

«Ich hab' Opa gefragt, ob er meine Klamotten anprobieren wolle», erzählt Diefenbach. Also habe Alojz die Klamotten angezogen, einen Hoodie, Sneaker und eine Kappe. «Das hat gut ausgesehen», sagt dieser selbst. Von dem Outfit hätten sie Fotos gemacht, zwei Wochen später luden sie die Bilder hoch. Er habe sich auch direkt gut gefühlt mit den neuen Klamotten, sagt Abram. Die Fotos kamen gut an bei Familie und Freunden und auch im Internet waren die Reaktionen durchweg positiv. Also haben sie weitergemacht.

Irgendwann ist auch Diefenbachs Großmutter Angela Abram sporadisch bei Fotos und Drehs eingestiegen. Bei einer Sneaker-Messe in Amsterdam habe Diefenbach ein Foto der Eheleute zusammen gemacht, das sei sehr gut angekommen. «Dann war's zu Omas Geburtstag, zum Valentinstag, zum Hochzeitstag, halt immer wenn so besondere Anlässe da waren.» Ein Video der Eheleute auf Tiktok ist mehr als 50 Millionen mal angesehen worden. Darin schlüpfen beide in ihr Outfit für den Valentinstag, pinke Sneaker, weite Hosen und ein pinker Hoodie.

Alojz Kleiderschrank sei inzwischen komplett auf Streetwear umgestellt, sagt er. Nur wenige Hemden habe er noch von früher im Kleiderschrank, aber die ziehe er nicht mehr an. Die neuen Klamotten kauft Diefenbach für seine Großeltern. «Er weiß, was er braucht», sagt Alojz mit Blick auf die Fotoshootings. Aber die Outfits sucht der Enkel nur aus, wenn ein Shooting ansteht. Sonst würden Angela und Alojz ihre Streetwear-Outfits selbst zusammenstellen.

Im Alltag spiele ihr Influencer-Dasein ohnehin keine große Rolle. «Wir zwei leben unser Leben weiter so wie früher. Aber es ist sehr viel Abwechslung in unser Leben gekommen durch unseren Enkel», sagt Angela. Sie hätten viele nette Menschen kennengelernt und seien in viele Länder gereist.

Diefenbach will das «Älterwerden sexy darstellen»

Diefenbach sagt: «Ursprünglich, als wir damit angefangen haben, hatten wir keine Absicht. Wir haben uns nichts dabei gedacht.» Inzwischen gehe es mit den Bildern seiner Großeltern aber um mehr als nur Mode. In den Bildern seien Botschaften drin, auch wenn sie nicht zwingend eine Botschaft vermitteln wollten. «Einerseits wir sind Familie, das wollen wir zeigen. Aber auch jungen Leuten die Angst zu nehmen vor dem Altwerden.» Gleichzeitig wollen sie älteren Menschen zeigen, dass es nie zu spät ist für Veränderung.

«Das, was uns alle idealerweise irgendwann betrifft, ist das Altwerden», sagt Diefenbach. Dennoch werde vergleichsweise wenig darüber gesprochen und wenn dann eher negativ. «Wenn du an Werbung denkst mit alten Leuten, ist es auch immer was Negatives oder was Ernstes. Apotheke, Versicherung, Lebensversicherung oder so etwas.» Deswegen wolle er mit seinen Großeltern das Altwerden als etwas Positives darstellen.

Überwiegend positive Nachrichten und Kommentare

Zugleich sei es ihnen wichtig, dass beide Großeltern dabei sind, um die Unterschiede zwischen den Geschlechtern aufzuzeigen. «Als Mann bist du reifer, wenn du alt bist, du bist wie ein toller Wein. Aber als Frau geht's dann ja eher drum, die Falten erst mal wegzubügeln und Cremes zu kaufen.» Aber auch als Frau werde man im Alter besser. «Leben genießen, jedes Alter ist schön. Egal, wie alt man ist», sagt Angela. Diefenbach hofft, dass man mit den Bildern von Angela «junge Frauen und ältere Frauen auch da noch mal abholt, inspiriert, motiviert».

Dass ihr Content bei den Leuten gut ankomme, merkt Diefenbach unter anderem an den Nachrichten, die sie über die Jahre bekommen haben. «Das geht von einfach „cooler Opa“ bis hin zu „meine Großeltern sind vor ein paar Jahren gestorben und dadurch kann ich noch mal so ein bisschen diese schöne Erinnerung aufgefrischt bekommen“.» Überwiegend würden ihnen nette Nachrichten geschrieben, sagt auch Angela, die alle Nachrichten liest. «Auch richtig lieb geschriebene Kommentare», sagt sie.

Alojz werde zudem regelmäßig auf der Straße erkannt und nach Bildern gefragt, sei es in seiner Heimatstadt Mainz oder in Los Angeles. In den USA sei die Aufmerksamkeit zum Teil viel größer als hier, sagt Diefenbach. Das liege auch daran, dass Alojz und Angela in den Videos nicht sprechen und Deutschland kaum eine Rolle spielt. Die Aufmerksamkeit nerve Alojz nicht. «Wir sind ganz normal geblieben, wenn jemand ein Bild haben will, oder ein Selfie, das macht mir gar nichts aus», sagt er.