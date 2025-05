Zeugen melden Rauch im Wald. Das Feuer breitet sich auf dem trockenen Boden rasch aus. 1.250 Quadratmeter stehen in Flammen.

Wachenheim/Weinstraße (dpa/lrs) – Wegen eines Waldbrandes ist die Straße zwischen Wachenheim an der Weinstraße und Lindenberg (Kreis Bad Dürkheim) gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Nachmittag eine Rauchentwicklung im Wald in der Nähe des Oppauer Hauses gemeldet. Die Brandstelle wurde demnach schnell ausfindig gemacht und das Feuer gelöscht.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Zur Brandursache konnten laut Polizei keine Hinweise ermittelt werden. Die Trockenheit dürfte die Brandausdehnung jedoch beschleunigt haben. Es brannte eine Fläche von etwa 1.250 Quadratmetern Wald.

Wegen der Nachlöscharbeiten bleibe Straße zwischen Wachenheim und dem Kurpfalzpark vorerst gesperrt. Für die Bevölkerung besteht den Angaben zufolge keine Gefahr.