In der ersten Runde stehen vier Namen auf dem Stimmzettel. Die absolute Mehrheit erreicht kein Kandidat. Wie geht es weiter?

Worms (dpa/lrs) – In Worms entscheidet eine Stichwahl zwischen Stephanie Lohr (CDU) und Timo Horst (SPD) am 27. September über die künftige Rathaus-Spitze. Laut dem vorläufigen Ergebnis der OB-Wahl entfielen 44,1 Prozent der Stimmen auf Bürgermeisterin Lohr und 40,5 Prozent auf Stadtentwicklungsdezernent Horst.

Für das Amt des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin haben sich in der ersten Runde eine Frau und drei Männer beworben. Im ersten Wahlgang ausgeschieden sind der AfD-Kandidat und Volkswirt Frank Senger mit 13,1 Prozent der Stimmen sowie der FDP-Bewerber, Unternehmer Ali Kesler, mit 2,2 Prozent.

Gut 60.000 Bürgerinnen und Bürger waren zur Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,1 Prozent. Die Stichwahl ist nötig, weil keiner der Kandidaten in der rheinhessischen Stadt mehr als die Hälfte der Stimmen – also die absolute Mehrheit – schaffte.

Der seit 2019 amtierende Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) gibt seinen Posten zum Jahresende auf. Eigentlich läuft seine Amtszeit bis Ende Juni 2027, der 68-Jährige geht aber in Ruhestand.