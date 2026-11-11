Weinbranche in RLP atmet auf Steuererhöhung ist vom Tisch: Sektmacher erleichert Anke Mersmann 11.11.2026, 16:04 Uhr

i Die geplante Erhöhung der Schaumsteuer wird nicht kommen. Die Bundesregierung hat sich von dieser Idee verabschiedet, an der es viel Kritik aus Rheinland-Pfalz gab. Die hiesige Branche atmet auf. Uwe Anspach/dpa. picture alliance/dpa

Die geplante Erhöhung der Schaumweinsteuer ab dem neuen Jahr ist vom Tisch. Nicht nur die Landesregierung atmet auf. Besonders tief tut es die Weinbaubranche, aus der unsere Zeitung erste Reaktionen eingeholt hat.

Die geplante Steuererhöhung der Bundesregierung auf Schaumwein ist vom Tisch, wie die CDU Rheinland-Pfalz mitteilt: Demnach verzichtet Berlin darauf, die Steuer ab dem neuen Jahr um 20 Prozent pro Flasche anzuheben. Im Weinland RLP dürfte diese Nachricht neben Verbrauchern Winzerinnen und Winzer wie auch Sektkellereien erleichtern.







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