Arbeiten an der Eifelautobahn A1-Lückenschluss: Haselmaus wird bereits umgesiedelt 12.03.2026, 06:00 Uhr

i Tiere wie die Haselmaus müssen umgesiedelt werden, bevor mit dem Bau des A1-Lückenschlusses begonnen werden kann. Carsten Rehder/dpa

Entlang des geplanten A1-Lückenschlusses in der Eifel wird bereits gearbeitet. Die Naturschutzmaßnahmen haben begonnen. Die eigentliche Trasse lässt noch lange auf sich warten.

Auch wenn der für vergangenen Montag geplante Termin mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) an der A1 bei Kelberg nicht stattgefunden hat, laufen die ersten Arbeiten im Zusammenhang mit dem Lückenschluss. Dabei handelt es sich um Vorbereitungen für eine Baustraße und für Umweltmaßnahmen.







