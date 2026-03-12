A1-Lückenschluss: Haselmaus wird bereits umgesiedelt
Entlang des geplanten A1-Lückenschlusses in der Eifel wird bereits gearbeitet. Die Naturschutzmaßnahmen haben begonnen. Die eigentliche Trasse lässt noch lange auf sich warten.
Lesezeit 3 Minuten
Auch wenn der für vergangenen Montag geplante Termin mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) an der A1 bei Kelberg nicht stattgefunden hat, laufen die ersten Arbeiten im Zusammenhang mit dem Lückenschluss. Dabei handelt es sich um Vorbereitungen für eine Baustraße und für Umweltmaßnahmen.