Zum dritten Mal wird der Freiheitspreis verliehen. Diesmal geht er an einen Verfassungsrechtler aus Deutschlands Nachbarland Polen.

Neustadt/Weinstraße (dpa) – Der frühere polnische Justizminister Adam Bodnar erhält heute (19.00 Uhr) den Hambacher Freiheitspreis 1832. Die Laudatio beim Festakt im Hambacher Schloss hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Bodnar werde für sein langjähriges, konsequentes Engagement für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und unabhängige demokratische Institutionen ausgezeichnet, teilte die pfälzische Stadt mit.

Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird zum dritten Mal verliehen. Erster Preisträger war 2022 Ex-Bundespräsident Joachim Gauck, vor zwei Jahren wurde die russische Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakowa geehrt.

Das Hambacher Schloss gilt als eine Wiege der Demokratie. Dort hatten Zehntausende Menschen beim Hambacher Fest 1832 Freiheit, nationale Einheit und Bürgerrechte eingefordert. Die Feier gilt als Meilenstein auf dem Weg zur Demokratie in Deutschland.