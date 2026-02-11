Bauarbeiten an Bahnstrecke Busse statt Mittelrheinbahn: Was Pendler wissen müssen Anke Mersmann 11.02.2026, 16:00 Uhr

i Eine Anzeige weist auf einen Zugausfall hin (Symbolbild). Mitte Februar kommt es bei der Mittelrheinbahn zu Einschränkungen. Marijan Murat. picture alliance/dpa

Bahnreisende aufgepasst: Bei der Bahn stehen Bauarbeiten an, die sich auf den Verkehr der Mittelrheinbahn auswirken. Ab Mitte Februar gibt es Änderungen im Fahrplan, Züge fallen aus, ersatzweise fahren Busse. Was Reisende wissen müssen.

Wer mit der Bahn auf der linksrheinischen Strecke unterwegs ist, muss sich in der kommenden Woche auf Einschränkungen einstellen: Vom 14. bis 20. Februar kommt es auf der Linie RB26 – der Mittelrheinbahn – zwischen Köln/Bonn Flughafen, Bonn, Koblenz, Bingen und Mainz zu Zugausfällen, Fahrzeitänderungen und Schienenersatzverkehr, teilt die Trans Regio Deutsche Regionalbahn GmbH mit.







Artikel teilen

Artikel teilen