Tausende Kraniche ziehen derzeit über Rheinland-Pfalz und rasten auch am Boden. Als die Tiere im Herbst gen Süden zogen, setzte ihnen die Vogelgrippe schwer zu. So steht es jetzt um ihre Gesundheit – und das Infektionsgeschehen.
Lesezeit 3 Minuten
Oft hört man sie, bevor sich ihre Silhouetten am Himmel erspähen lassen: Mit ihren lauten „Gruu-Gruu“-Rufen kündigen sich Kraniche weithin an. So auch dieser Tage, in denen Tausende Tiere aus ihren Winterquartieren zurückkehren. Besonders große Schwärme wurden etwa zuletzt über dem Westerwald gesichtet.