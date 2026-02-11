Rückkehr der Frühlingsboten Kraniche über RLP: Wie steht es um die Vogelgrippe? Anke Mersmann 11.02.2026, 17:41 Uhr

i Die Vogelgrippe ist nach wie vor ein Thema - auch jetzt, wenn es die Kraniche wieder in ihre nördlichen Brutgebiete zieht. Zu Tausenden sind sie unter anderem auch über Rheinland-Pfalz unterwegs, oft rasten sie am Boden. Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Tausende Kraniche ziehen derzeit über Rheinland-Pfalz und rasten auch am Boden. Als die Tiere im Herbst gen Süden zogen, setzte ihnen die Vogelgrippe schwer zu. So steht es jetzt um ihre Gesundheit – und das Infektionsgeschehen.

Oft hört man sie, bevor sich ihre Silhouetten am Himmel erspähen lassen: Mit ihren lauten „Gruu-Gruu“-Rufen kündigen sich Kraniche weithin an. So auch dieser Tage, in denen Tausende Tiere aus ihren Winterquartieren zurückkehren. Besonders große Schwärme wurden etwa zuletzt über dem Westerwald gesichtet.







