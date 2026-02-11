Rückkehr der Frühlingsboten
Kraniche über RLP: Wie steht es um die Vogelgrippe?
Die Vogelgrippe ist nach wie vor ein Thema - auch jetzt, wenn es die Kraniche wieder in ihre nördlichen Brutgebiete zieht. Zu T
Die Vogelgrippe ist nach wie vor ein Thema - auch jetzt, wenn es die Kraniche wieder in ihre nördlichen Brutgebiete zieht. Zu Tausenden sind sie unter anderem auch über Rheinland-Pfalz unterwegs, oft rasten sie am Boden.
Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Tausende Kraniche ziehen derzeit über Rheinland-Pfalz und rasten auch am Boden. Als die Tiere im Herbst gen Süden zogen, setzte ihnen die Vogelgrippe schwer zu. So steht es jetzt um ihre Gesundheit – und das Infektionsgeschehen. 

Lesezeit 3 Minuten
Oft hört man sie, bevor sich ihre Silhouetten am Himmel erspähen lassen: Mit ihren lauten „Gruu-Gruu“-Rufen kündigen sich Kraniche weithin an. So auch dieser Tage, in denen Tausende Tiere aus ihren Winterquartieren zurückkehren. Besonders große Schwärme wurden etwa zuletzt über dem Westerwald gesichtet.

Rheinland-PfalzUmwelt

