Weinbaukrise in RLP 
Wie Flächentauschbörse Winzern an der Mosel helfen soll
Die bekannte Lage Bremmer Calmont ist an der Mosel nicht nur für den Weinbau an sich relevant - sie lockt auch zahlreiche Touris
Die bekannte Lage Bremmer Calmont ist an der Mosel nicht nur für den Weinbau an sich relevant - sie lockt auch zahlreiche Touristen an. Um solche wichtigen Rebareale lückenlos zu erhalten, hat das DLR Mosel eine Flächentauschbörse für Winzer ins Leben gerufen.
Boris Roessler/dpa

An der Mosel gehen die Weinanbauflächen zurück. Die Branche steckt in der Krise. Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel will Winzern, die weitermachen, und solchen, die aufhören, mit einer Flächentauschbörse helfen. Was das bringen soll.

Lesezeit 3 Minuten
Der Weinkonsum ist zurückgegangen, aber nicht das Angebot. Ein Preisverfall ist die Folge, vor allem im Fassweinbereich. Dazu kommt, dass die hiesigen Weinproduzenten mit günstigeren ausländischen Produkten konkurrieren und die Betriebskosten gestiegen sind.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten