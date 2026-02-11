An der Mosel gehen die Weinanbauflächen zurück. Die Branche steckt in der Krise. Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel will Winzern, die weitermachen, und solchen, die aufhören, mit einer Flächentauschbörse helfen. Was das bringen soll.
Der Weinkonsum ist zurückgegangen, aber nicht das Angebot. Ein Preisverfall ist die Folge, vor allem im Fassweinbereich. Dazu kommt, dass die hiesigen Weinproduzenten mit günstigeren ausländischen Produkten konkurrieren und die Betriebskosten gestiegen sind.