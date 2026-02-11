Weinbaukrise in RLP Wie Flächentauschbörse Winzern an der Mosel helfen soll Cordula Sailer-Röttgers 11.02.2026, 12:00 Uhr

i Die bekannte Lage Bremmer Calmont ist an der Mosel nicht nur für den Weinbau an sich relevant - sie lockt auch zahlreiche Touristen an. Um solche wichtigen Rebareale lückenlos zu erhalten, hat das DLR Mosel eine Flächentauschbörse für Winzer ins Leben gerufen. Boris Roessler/dpa

An der Mosel gehen die Weinanbauflächen zurück. Die Branche steckt in der Krise. Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel will Winzern, die weitermachen, und solchen, die aufhören, mit einer Flächentauschbörse helfen. Was das bringen soll.

Der Weinkonsum ist zurückgegangen, aber nicht das Angebot. Ein Preisverfall ist die Folge, vor allem im Fassweinbereich. Dazu kommt, dass die hiesigen Weinproduzenten mit günstigeren ausländischen Produkten konkurrieren und die Betriebskosten gestiegen sind.







