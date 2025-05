Bauarbeiten an mehreren Streckenabschnitten führen vier Wochen zu weitreichenden Einschränkungen im linksrheinischen Zugverkehr - besonders kommende Woche. Fahräste sollten sich online informieren.

Mainz/Koblenz (dpa/lrs) – Keine durchgehenden Regionalzüge in der kommenden Woche zwischen Koblenz und Mainz: Nach Mitteilung des Zweckverbands ÖPNV Rheinland-Pfalz-Süd gibt es in den nächsten vier Wochen erhebliche Einschränkungen im linksrheinischen Zugverkehr zwischen den beiden Städten in Rheinland-Pfalz.

Grund seien mehrere Baustellen der DB InfraGO an verschiedenen Streckenabschnitten. Fahräste müssen zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Stellen auf Busse umsteigen.

Die Fahrpläne für die erste Woche der Einschränkungen lägen vor, für die folgenden drei Wochen aber noch nicht. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt informieren unter: www.bahn.de, www.mittelrheinbahn.de oder www.vlexx.de.