Mehr große Oper, neue Ideen und ein Familienstück vom Ballett: Das Theater Koblenz plant seine erste volle Saison im sanierten Großen Haus. Intendant Markus Dietze erklärt die Lust auf Opulenz und verrät, wie es mit Wagner weitergeht.
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Nach zwei verschobenen Rückkehrterminen darf es etwas mehr sein. Mehr große Oper, mehr Zusammenspiel der Sparten, mehr Möglichkeiten für ein Theater, das sein Stammhaus lange entbehren musste. Für die Saison 2027/28, die erste vollständige Spielzeit im sanierten Großen Haus, hat das Theater Koblenz im städtischen Kulturausschuss einen opulenten Spielplan angekündigt.