Theaterspielplan 2027/2028 Theater Koblenz: Darf’s ein bisschen mehr sein? Claus Ambrosius 05.11.2026, 08:55 Uhr

i In der Saison 2027/28 wollen die Macherinnen und Macher des Theaters Koblenz alle Möglichkeiten im dann frisch sanierten Großen Haus nach zweieinhalb Jahren in der Interimsspielstätte Theaterzelt voll ausschöpfen. Claus Ambrosius

Mehr große Oper, neue Ideen und ein Familienstück vom Ballett: Das Theater Koblenz plant seine erste volle Saison im sanierten Großen Haus. Intendant Markus Dietze erklärt die Lust auf Opulenz und verrät, wie es mit Wagner weitergeht.

Nach zwei verschobenen Rückkehrterminen darf es etwas mehr sein. Mehr große Oper, mehr Zusammenspiel der Sparten, mehr Möglichkeiten für ein Theater, das sein Stammhaus lange entbehren musste. Für die Saison 2027/28, die erste vollständige Spielzeit im sanierten Großen Haus, hat das Theater Koblenz im städtischen Kulturausschuss einen opulenten Spielplan angekündigt.







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