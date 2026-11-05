Urteil könnte wegweisend sein Energyfische am Niederwerth: Folgen noch viele Anlagen? Tim Kosmetschke 05.11.2026, 08:00 Uhr

i So sehen die Energyfische aus, wenn sie im fließenden Gewässer schwimmen und Strom produzieren. 55 davon sollen bei der Insel Niederwerth einmal 600.000 kWh Strom erzeugen. Weitere Anlagen sollen folgen. Energyminer GmbH

Bei St. Goar entsteht das erste Schwarmkraftwerk mit stromerzeugenden Energyfischen im Rhein, bei der Insel Niederwerth soll es weitergehen. Das OVG-Urteil, das die Genehmigung möglich macht, könnte wegweisend sein, sagen die Erfinder der Turbinen.

Eines nicht allzu fernen Tages sollen 55 Energyfische im Rhein nahe der Insel Niederwerth bei Vallendar (Kreis Mayen-Koblenz) schwimmen und Strom produzieren: Mit einer wegweisenden Entscheidung hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz den Weg zur Genehmigung frei gemacht – und damit auch für viele weitere Stromkraftwerke?







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