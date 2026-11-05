Bei St. Goar entsteht das erste Schwarmkraftwerk mit stromerzeugenden Energyfischen im Rhein, bei der Insel Niederwerth soll es weitergehen. Das OVG-Urteil, das die Genehmigung möglich macht, könnte wegweisend sein, sagen die Erfinder der Turbinen.
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Eines nicht allzu fernen Tages sollen 55 Energyfische im Rhein nahe der Insel Niederwerth bei Vallendar (Kreis Mayen-Koblenz) schwimmen und Strom produzieren: Mit einer wegweisenden Entscheidung hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz den Weg zur Genehmigung frei gemacht – und damit auch für viele weitere Stromkraftwerke?