Urteil könnte wegweisend sein
Energyfische am Niederwerth: Folgen noch viele Anlagen?
So sehen die Energyfische aus, wenn sie im fließenden Gewässer schwimmen und Strom produzieren. 55 davon sollen bei der Insel Ni
So sehen die Energyfische aus, wenn sie im fließenden Gewässer schwimmen und Strom produzieren. 55 davon sollen bei der Insel Niederwerth einmal 600.000 kWh Strom erzeugen. Weitere Anlagen sollen folgen.
Energyminer GmbH

Bei St. Goar entsteht das erste Schwarmkraftwerk mit stromerzeugenden Energyfischen im Rhein, bei der Insel Niederwerth soll es weitergehen. Das OVG-Urteil, das die Genehmigung möglich macht, könnte wegweisend sein, sagen die Erfinder der Turbinen.

Lesezeit 2 Minuten
Eines nicht allzu fernen Tages sollen 55 Energyfische im Rhein nahe der Insel Niederwerth bei Vallendar (Kreis Mayen-Koblenz) schwimmen und Strom produzieren: Mit einer wegweisenden Entscheidung hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz den Weg zur Genehmigung frei gemacht – und damit auch für viele weitere Stromkraftwerke?
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzEnergie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten