Weihnachtliches Treiben wird es einmal mehr auf einer ganzen Reihe an Plätzen geben. Auf dem Hauptmarkt sind es diesmal etwas weniger Stände. An anderer Stelle lockt Neues.

Mainz (dpa/lrs) – Zwei Wochen vor dem Start des Mainzer Weihnachtsmarkts gibt es für Glühweinfreunde gute Nachrichten: Die Preise für das Heißgetränk bleiben stabil, wie die Sprecher des Marktes ankündigten. Ein normaler Glühwein wird demnach vier Euro kosten.

Im nächsten Jahr werde sich dieser Preis nicht mehr halten lassen, sagte Sascha Barth als Vertreter der Marktbeschicker und Schausteller. Der Markt umfasst in diesem Jahr 84 Stände, etwas weniger als 2025.

Höhere Standgebühren

Die Standgebühren wurden nach Angaben der Stadt leicht erhöht. Dazu habe es keine Alternative gegeben, erklärte Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU). Der Markt koste die Stadt rund 430.000 Euro. Es werde versucht, das Defizit am Ende auf etwa 200.000 Euro zu begrenzen. Dabei müsse stets ein Spagat zwischen Attraktivität und Wirtschaftlichkeit gelingen.

Eine starke Belastung seien die Kosten für die Sicherheit, betonte Matz. Allein für den Auf- und Abbau der massiven Zufahrtssperren mit Kränen werde ein mittlerer fünfstelliger Betrag fällig. Einmal mehr wird es auf dem Weihnachtsmarkt Videoüberwachung geben. Neu sei, dass zunächst unscharfe Aufnahmen von Besucherströmen gegebenenfalls, etwa zur Verfolgung von Straftaten, scharf gemacht werden könnten.

Ein festes Team der Polizei wird sich um die Sicherheit auf dem Markt kümmern. Polizeistreifen werden uniformiert und in Zivil unterwegs sein. Hinzu kommen Kräfte des Ordnungsamtes und des Sicherheitsdienstes.

Ministerpräsident kommt zur Eröffnung

Zur Eröffnung am 26. November wird der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) erwartet. Geöffnet ist der Markt bis zum 23. Dezember. Etwas länger, bis zum 30. Dezember, können die ergänzenden Winterzeitmärkte auf mehreren Plätzen in der Innenstadt besucht werden. Erstmals wird es eine Meile mit «Christmas Lights», also leuchtenden winterlichen Skulpturen, geben – und zwar auf der Achse zwischen dem historischen Markt und dem Winterzeitmarkt auf dem Schillerplatz.