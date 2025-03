Staatliche Trauerfeier für Mertin in Koblenz

Um dem verstorbenen Justizminister Herbert Mertin (FDP) zu gedenken, findet Mitte März eine staatliche Trauerfeier in Koblenz statt. Zudem sollen an diesem Tag alle Flaggen vor öffentlichen Gebäuden in Rheinland-Pfalz auf halbmast wehen.

Rheinland-Pfalz. Für den Ende Februar verstorbenen rheinland-pfälzischen Justizminister Herbert Mertin (FDP) findet am Freitag, 14. März, eine staatliche Trauerfeier in Koblenz statt, wie die Staatskanzlei in Mainz mitteilt. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) lädt dazu ein. Der Staatsakt findet demnach um 14 Uhr in der Basilika Sankt Kastor in Koblenz statt – der Heimatstadt Mertins. Zudem hat Schweitzer für diesen Tag Trauerbeflaggung an allen öffentlichen Gebäuden in Rheinland-Pfalz angeordnet.

Neben dem Ministerpräsidenten sprechen bei der Trauerfeier der Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD), der Präsident des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz und des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz, Lars Brocker, sowie der FDP-Fraktionsvorsitzende Philipp Fernis als langjähriger Freund und Wegbegleiter Mertins, der die FDP auch etliche Jahre im rheinland-pfälzischen Landtag vertrat. Mertin war am 21. Februar im Alter von 66 Jahren plötzlich und erwartet verstorben. red