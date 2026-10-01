Bei den Kursen geht es vor allem um mündliche Kommunikation und das Vermitteln von Basiswissen der deutschen Sprache. Hauptzielgruppe sind neu zugewanderte Kinder und Jugendliche.

Mainz (dpa/lrs) – Damit Kinder und Jugendliche ihre Sprachkenntnisse verbessern können, werden in den Herbstferien eine Vielzahl von Kursen angeboten. Von den landesweit insgesamt 141 Feriensprachkursen sind 94 Kurse für Grundschulen, 42 für weiterführende Schulen und 5 Kurse für berufsbildende Schulen geplant, wie Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) in Mainz erklärte. Die Herbstferien gehen in Rheinland-Pfalz vom 5. bis 16. Oktober.

Der Fokus liegt laut Ministerium auf der mündlichen Kommunikation und der Vermittlung einer Basis, auf der die Kinder und Jugendlichen beginnen, Deutsch zu verstehen und zu sprechen. Zielgruppe der Feriensprachkurse seien neu zugewanderte Kinder und Jugendliche. Sie richteten sich aber auch an Kinder und Jugendliche, die schon länger in Deutschland leben, allerdings mit nur sehr geringen Deutschkenntnissen in die Schule kommen.

Deutschkenntnisse helfen im Alltag und in der Schule

«Sich verständigen, Freundschaften begründen, mit Freude und Gewinn am Unterricht teilnehmen – das gelingt nur mit entsprechenden Sprachkenntnissen», betonte die Bildungsministerin. Diese Kurse leisteten einen wertvollen Beitrag für Spracherwerb und Integration. «Sprache ist der Schlüssel zu Integration und Teilhabe», ergänzte Innenminister Achim Schwickert (CDU). Wer Deutsch versteht und spricht, könne sich im Alltag besser zurechtfinden, am Unterricht aktiv teilnehmen und leichter Kontakte knüpfen.

Für das gesamte Jahr stellt das Land insgesamt 1,25 Millionen Euro für Feriensprachkurse zur Verfügung. Das Innenministerium beteiligt sich 2026 zusätzlich mit 50.000 Euro an den Feriensprachkursen.

Die Angebote von «LiF – Lernen in Ferien» umfassen zudem 51 weitere Kurse. Dabei wird ermöglicht, Unterrichtsinhalte etwa in Mathematik oder Deutsch zu wiederholen, zu üben und zu vertiefen. Die Sprachkurse und LiF-Kurse werden von den Volkshochschulen angeboten und vermitteln auch soziale Kompetenzen. Sie können bei Bedarf von den Schulen bei den örtlichen Volkshochschulen und Kreisvolkshochschulen beantragt werden.