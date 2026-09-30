Panorama-Höhenradweg Mosel
Bund fördert neuen Radweg in RLP mit 2,8 Millionen Euro
Über die Moselhöhen soll der „Panorama-Höhenradweg Mosel“ einmal führen - schöne Ausblicke auf die Weinlagen inklusive. 2030 sol
Über die Moselhöhen soll der „Panorama-Höhenradweg Mosel“ einmal führen - schöne Ausblicke auf die Weinlagen inklusive. 2030 soll er eröffnet werden (Archivbild).
Harald Tittel. picture alliance/dpa

Premiumwanderwege gibt es in Rheinland-Pfalz zuhauf. Doch auch Radtourismus wird immer wichtiger. 2030 soll eine neue Fernroute Gäste anlocken. Jetzt steht fest: Der Panorama-Höhenradweg Mosel wird vom Bund mit einer Millionensumme gefördert.

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Von 2030 an sollen Radfahrer von Saarburg im Landkreis Trier-Saarburg bis nach Koblenz mehr als 330 Kilometer weit über den „Panorama-Höhenradweg Mosel“ radeln und dabei herrliche Ausblicke aufs Moseltal genießen können. Seit Jahren wir an dem ehrgeizigen interkommunalen Tourismusprojekt gearbeitet.
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