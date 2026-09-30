Mit den Energyfischen liegt im Rhein bei St. Goar eine technische Innovation: Das weltweit erste Schwarmkraftwerk gewinnt Energie aus der Flussströmung. Aber klappt das auch bei historisch niedrigem Wasserstand? Wir haben nachgehört.
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Das Niedrigwasser im Rhein will kein Ende nehmen, am Rhein-Pegel Kaub wird der Nullpunkt laut Prognosen in diesen Tagen wieder einmal unterschritten. Gut zehn Rheinkilometer flussabwärts von Kaub entfernt fehlt dem Fluss bei St. Goar natürlich auch viel Wasser.