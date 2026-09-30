Niedrigwasser im Mittelrhein Können Energyfische im niedrigen Rhein Strom erzeugen? Anke Mersmann 30.09.2026, 15:00 Uhr

i Georg Walder, Co-CEO der Energyminer GmbH, zeigt ein Modell der Turbine eines Schwarmkraftwerks, das im Rhein bei St. Goar arbeitet. Wie kommen die Energyfische mit dem Niedrigwasser zurecht? Wir haben nachgefragt. Thomas Frey. picture alliance/dpa/Thomas Frey

Mit den Energyfischen liegt im Rhein bei St. Goar eine technische Innovation: Das weltweit erste Schwarmkraftwerk gewinnt Energie aus der Flussströmung. Aber klappt das auch bei historisch niedrigem Wasserstand? Wir haben nachgehört.

Das Niedrigwasser im Rhein will kein Ende nehmen, am Rhein-Pegel Kaub wird der Nullpunkt laut Prognosen in diesen Tagen wieder einmal unterschritten. Gut zehn Rheinkilometer flussabwärts von Kaub entfernt fehlt dem Fluss bei St. Goar natürlich auch viel Wasser.







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