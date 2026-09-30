Drohnen: Schon das Wort hat einen bedrohlichen Unterton, es klingt nach Krieg und Sabotage, bestenfalls nach Belästigung. Wie nützlich Drohnen sind, führt ein erfolgreiches Koblenzer Start-up täglich vor. Besuch bei einem Einsatz in Höhr-Grenzhausen.
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Eine große Lichtung im Westen von Höhr-Grenzhausen, das Gelände ist leicht abschüssig, die Sonne strahlt, kein Lüftchen regt sich: ideale Flugbedingungen. Innerhalb von zehn Minuten haben Janik Mehrtens und Simon Wittig zwei Drohnen startklar gemacht.