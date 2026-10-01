Zehn erfolgreiche Jahre auf dem Kulturmarkt sind durchaus ein Grund zu feiern. Der Blues Summit tut genau das und hat hierfür hochkarätige Musiker aus Italien, England und den Niederlanden eingeladen. Was zum Jubiläum in Neuwied geplant ist.
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Der Blues Summit feiert 2026 sein zehnjähriges Bestehen und hat zum runden Geburtstag ein ebenso internationales wie hochkarätiges Programm zusammengestellt. Erwartet werden im Food Hotel Neuwied am Samstag, 31. Oktober, ab 19 Uhr neben der Java/Webster Band auch die Cinelli Brothers.