Neues Jagdrecht in RLP Ministerin zum Jagdgesetz: „Ich will Gräben zuschütten“ Lars Hennemann

Anke Mersmann 01.10.2026, 06:00 Uhr

i Christine Schneider, Ministerin für Landwirtschaft, Weinbau, Umwelt und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz, will das Jagdrecht in Rheinland-Pfalz neu aufstellen. Mirco Klein

Die Novellierung des Landesjagdgesetzes sorgt für Spannung, auch wenn Umweltministerin Schneider kürzlich Anpassungen für das noch von der Ampel-Regierung initiierte Gesetz angekündigt hat. So äußert sich die CDU-Politikerin zur Debatte.

Stichtag ist der 1. April 2027. Ein Donnerstag. An diesem Tag wird das neue Landesjagdgesetz in Kraft treten. Bestimmt hatte dieses Datum noch die vorherige Ampel-Regierung, die die Neufassung des Gesetzes auch auf den Weg gebracht hatte. Christine Schneider will an diesem Datum nicht rütteln, auch wenn die CDU-Politikerin als inzwischen verantwortliche Forst-, Umwelt-, Weinbau- und Landwirtschaftsministerin kürzlich einige Änderungen an dem ...







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