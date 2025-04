Ein Sportboot gerät auf dem Rhein in Seenot. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei verhindern Schlimmeres.

Mainz (dpa) – Ein Sportboot mit vier Erwachsenen und einem Hund an Bord ist auf dem Rhein bei Mainz in Seenot geraten. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei wurde zunächst ein Wassereinbruch festgestellt, wenig später fiel auch der Motor aus. Das manövrierunfähige Boot trieb auf dem Fluss, ehe ein Notruf abgesetzt wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen das Boot und schleppten es in den Zollhafen, wo es ausgepumpt und gesichert wurde. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben des Eigentümers war es die erste Fahrt nach Winterreparaturen. Die Schifffahrt war nicht beeinträchtigt.