Sperrmüll geht in der Nacht plötzlich in Flammen auf. Das Feuer breitet sich schnell aus. Was ist zur Brandursache bekannt?

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Brand in Ludwigshafen sind vier Menschen verletzt worden. Zwei der Verletzten seien mit leichten Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr Ludwigshafen mit.

In der Nacht sei zunächst Sperrmüll in Flammen aufgegangen. Der Brand griff dann nach Angaben der Einsatzkräfte auf ein Fahrzeug und zwei angrenzende Häuser über.

Die betroffenen Häuser seien rechtzeitig geräumt worden, hieß es. Laut einem Sprecher der Polizei Ludwigshafen sind die Brandursache und die Höhe des Sachschadens noch unklar.