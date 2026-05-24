Die Bundesregierung senkt die Ticketsteuer – doch Ryanair ist damit nicht zufrieden. Was das für Passagiere bedeutet und warum man am Flughafen Hahn Sorge hat.
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Auf dem Flughafen Hahn schaut man mit Sorge auf dieses Jahr. Drohender Kerosinmangel, steigende Preise für den Flugtreibstoff und weiterhin die – aus Sicht von Airlines und Flughafenbetreibern – zu hohe Luftverkehrssteuer könnten dazu führen, dass es am Hunsrück-Flughafen zu Streckenstreichungen kommt und damit zu Einnahmeverlusten.