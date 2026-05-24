Streit um Luftverkehrssteuer
Wieso der Flughafen Hahn in der Klemme steckt 
Maschinen des irischen Billigfliegers Ryanair sind vor dem Passagierterminal des Flughafens Hahn geparkt. Vom einzigen größeren
Maschinen des irischen Billigfliegers Ryanair sind vor dem Passagierterminal des Flughafens Hahn geparkt. Vom einzigen größeren Flughafen in Rheinland-Pfalz heben wegen der Corona-Pandemie keine Passagiere mehr ab. (Zu dpa: Keine Passagiere - Airport Hahn gleicht Geisterflughafen). +++ dpa-Bildfunk +++
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die Bundesregierung senkt die Ticketsteuer – doch Ryanair ist damit nicht zufrieden. Was das für Passagiere bedeutet und warum man am Flughafen Hahn Sorge hat. 

Lesezeit 3 Minuten
Auf dem Flughafen Hahn schaut man mit Sorge auf dieses Jahr. Drohender Kerosinmangel, steigende Preise für den Flugtreibstoff und weiterhin die – aus Sicht von Airlines und Flughafenbetreibern – zu hohe Luftverkehrssteuer könnten dazu führen, dass es am Hunsrück-Flughafen zu Streckenstreichungen kommt und damit zu Einnahmeverlusten.

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Rheinland-PfalzVerkehr

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