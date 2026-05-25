Enttäuschung ist groß
Kein Riesenrad bei Rock am Ring: Das sagt der Betreiber
Otfried Hanstein betreibt das Riesenrad bei Rock am Ring. Doch damit ist in diesem Jahr Schluss. Auf dem Festivalgelände ist kei
Otfried Hanstein betreibt das Riesenrad bei Rock am Ring. Doch damit ist in diesem Jahr Schluss. Auf dem Festivalgelände ist kein Platz mehr für das Fahrgeschäft vorgesehen. Der 74-Jährige ist enttäuscht. „Es ist schade, wirklich schade", betont er mehrfach. Er wäre gern wieder dabei gewesen.
Annika Wilhelm

Rock am Ring steht kurz bevor – aber da fehlt doch was. Das Riesenrad. Für das einst beliebte Fahrgeschäft im Zentrum des Konzertgeländes gibt es offenbar keinen Platz mehr. Zwischen Enttäuschung und Erinnerung: Das sagt der Riesenradbetreiber.

Lesezeit 4 Minuten
Eigentlich würde sein Riesenrad in gut zwei Wochen am Nürburgring glänzen. Runde um Runde würden sich die Gondeln zwischen Tausenden von Festivalbesuchern drehen, würden die Lichter im Sonnenuntergang blinken – eigentlich. Denn in diesem Jahr ist alles anders: Rock am Ring findet ohne Riesenrad statt.

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Rheinland-PfalzRock am Ring

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