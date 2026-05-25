Rock am Ring steht kurz bevor – aber da fehlt doch was. Das Riesenrad. Für das einst beliebte Fahrgeschäft im Zentrum des Konzertgeländes gibt es offenbar keinen Platz mehr. Zwischen Enttäuschung und Erinnerung: Das sagt der Riesenradbetreiber.
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Eigentlich würde sein Riesenrad in gut zwei Wochen am Nürburgring glänzen. Runde um Runde würden sich die Gondeln zwischen Tausenden von Festivalbesuchern drehen, würden die Lichter im Sonnenuntergang blinken – eigentlich. Denn in diesem Jahr ist alles anders: Rock am Ring findet ohne Riesenrad statt.