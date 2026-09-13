Theodor-Heuss-Brücke
Spektakuläre Rettungskation: Möwe auf Mainzer Brücke befreit
Theodor-Heuss-Brücke
Am Ende ist die Rettungsaktion der Feuerwehr an der Theodor-Heuss-Brücke von Erfolg gekrönt. (Symbolbild)
Andreas Arnold. DPA

Eine Möwe verfängt sich in einem Stahlseil eines Anlegers. Wie Einsatzkräfte das Tier retten und warum dafür sogar der Verkehr gestoppt wird.

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Mainz (dpa/lrs) – Eine erfolgreiche Tierrettung ist den Einsatzkräften auf der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz gelungen. Eine Möwe hatte sich dort in einem Stahlseil eines Anlegers verfangen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien, wie die Feuerwehr mitteilte.

Da die Möwe sich rund acht Meter von der Brücke entfernt befunden habe, sei die Rettung zunächst schwierig gewesen. Damit die Einsatzkräfte möglichst nah an das Tier herankommen konnten, wurde der Verkehr auf der Brücke nach Angaben der Feuerwehr zeitweise gesperrt. Über eine Drehleiter sei die Möwe schließlich erreicht und aus ihrer misslichen Lage befreit worden.

Das Tier sei zwar entkräftet gewesen, habe aber selbstständig davonfliegen können. Zahlreiche Passanten beobachteten die Aktion – nach der erfolgreichen Rettung der Möwe applaudierten sie spontan, so die Feuerwehr.

© dpa-infocom, dpa:260913-930-677813/1

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