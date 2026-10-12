Die stellvertretenden SPD-Landeschefs Ahnen und Teuber freuen sich für Alexander Schweitzer. Warum sie ihn für den richtigen Arbeits- und Sozialminister in schwierigen Zeiten halten.

Mainz (dpa) – Die rheinland-pfälzische SPD hält Alexander Schweitzer für den Richtigen im Amt des Bundesministers für Arbeit und Soziales in schwierigen Zeiten. «Aus langjähriger Zusammenarbeit wissen wir: Alexander Schweitzer ist der Richtige für diese Aufgabe. Er ist Arbeits- und Sozialpolitiker aus Leidenschaft», sagten die stellvertretenden SPD-Landesvorsitzenden Doris Ahnen und Sven Teuber in einem gemeinsamen Statement in Mainz.

«Enorme Erfahrung» mit diesen Themen

Er bringe enorme Erfahrung für dieses Amt mit. Denn: «In Rheinland-Pfalz war er bereits Minister für Arbeit und Soziales und hatte in dieser Funktion den Vorsitz der Arbeits- und Sozialministerkonferenz inne.» Auch als Ministerpräsident hatte er diese Themen stets im Blick, betonten Ahnen und Teuber.

«Wir wissen, dass die neue Aufgabe keine einfache wird, denn die anstehenden Reformen sind groß.» Ahnen und Teuber sind aber überzeugt: «Alexander Schweitzer wird in dieser Funktion das Land voranbringen.»

Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas als SPD-Parteivorsitzende und Bundesministerin für Arbeit und Soziales übernehme Schweitzer diese Aufgabe auf Wunsch von Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil. Schweitzer ist auch stellvertretender SPD-Vorsitzender im Bund.