Mainz (dpa/lrs) – Unbekannte haben die SPD-Geschäftsstelle in Mainz mit Graffiti besprüht. Nach Angaben der Polizei sei das Wort «Klassen-Verräter» sowie ein eingekreistes «A» am Dienstag auf die Fensterfront des sogenannten Neustadtladens am Lessingplatz gesprüht worden. Die Polizei sucht nun Zeugen und hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung aufgenommen.