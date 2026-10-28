Parlament
SPD-Fraktion schlägt Rahm als Landtags-Vizepräsident vor
Plenarsitzung Landtag Rheinland-Pfalz
Die Wahl eines neuen Landtags-Vize war nötig geworden, nachdem die bisherige Vizepräsidentin Rauschkolb zur SPD-Fraktionsvorsitzenden gewählt worden war. (Archivfoto)
Hannes P Albert. DPA

Der 59-jährige Pfälzer soll am Donnerstag im Plenum gewählt werden. Warum der Posten neu besetzt werden muss.

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Mainz (dpa/lrs) – Nach rund fünf Monaten muss schon wieder ein Posten im Präsidium des rheinland-pfälzischen Landtags neu besetzt werden. Es geht um einen von drei Vizeposten. Für den schlägt die SPD-Fraktion den 59-jährigen Pfälzer Abgeordneten Andreas Rahm vor. Er sei in einer Sitzung einstimmig nominiert worden, teilte die Fraktion in Mainz mit.

Die Wahl steht auf dem Programm der Plenarsitzung an diesem Donnerstag (29. Oktober). Sollte Rahm wie erwartet gewählt werden, folgt er auf die bisherige Landtagsvizepräsidentin Jacqueline Rauschkolb, die in der vergangenen Woche zur Vorsitzenden der SPD-Fraktion gekürt worden war – in dem Amt als Nachfolgerin von Alexander Schweitzer, der wiederum als Arbeitsminister in die Bundesregierung gewechselt war.

«Andreas Rahm kennt das Parlament und die Menschen in Rheinland-Pfalz», sagte die neue Fraktionschefin Rauschkolb. «Er genießt Vertrauen über Parteigrenzen hinweg.» Sie freue sich sehr, dass er bereit sei, diese Verantwortung zu übernehmen. Der gelernte Bankkaufmann Rahm sitzt seit 2016 für die Sozialdemokraten im Landtag in Mainz, bislang leitete der verheiratete Vater von zwei Kindern den Ausschuss für Inneres und Integration.

© dpa-infocom, dpa:261028-930-905561/1

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