Die SPD-Landtagsfraktion in Mainz will verstehen, was junge Menschen beschäftigt, die sich den Demonstrationen von «Gen Z regelt» anschließen. Nun ist ein Gespräch geplant.

Mainz (dpa/lrs) – Die neue Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz, Jaqueline Rauschkolb, hat nach den Protesten vom Wochenende junge Menschen zum Gespräch eingeladen. Zu dem Austausch über gute Bildung und ein bezahlbares Leben am 12. November seien Schülerinnen und Schüler sowie Vertreter des Landesjugendrings und der Landesstudierenden-Vertretung eingeladen, teilte die SPD-Fraktion in Mainz mit.

Anlass sind die Proteste am vergangenen Samstag, die «Gen Z regelt» organisiert hatte. «Ich danke allen, die friedlich demonstriert haben», sagte Rauschkolb. «Gewalt schadet genau den Anliegen, für die junge Menschen eingetreten sind. Sie verdeckt die Stimmen derer, die friedlich demonstriert haben.» Rund 1.200 Menschen waren am Samstag in der Landeshauptstadt auf die Straße gegangen – weitgehend friedlich.

Gute Bildung und eine Gerechtigkeit

Junge Menschen wollten gute Schulen, eine gerechte Zukunft und die Perspektive auf ein Leben, das sie bezahlen könnten, sagte Rauschkolb. Sie freue sich auf den Austausch, weil sie selbst in die SPD eingetreten sei, um Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Auch die jugendpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Lana Horstmann, und die bildungspolitische Sprecherin Susanne Müller würden an dem Gespräch teilnehmen.