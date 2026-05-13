Flugbetrieb nicht gestört Brand nahe Hahn: Diese Regeln greifen bei Störfällen 13.05.2026, 11:21 Uhr

i Nahe dem Flughafen Hahn war es zu einem Brand gekommen. Der Flugbetrieb wurde dabei nicht beeinträchtigt. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Am Flughafen Hahn sorgt eine eigene Profi-Feuerwehr für Sicherheit. Beim Großbrand in einem Kunststoffbetrieb Anfang der Woche war sie nicht im Einsatz. Wie sind solche Störfälle am Airport geregelt? Wir haben nachgefragt.

Kommt es zu einem Brand in der Nähe eines Flughafens, kann er Auswirkungen auf den Flugbetrieb haben – allein wegen der starken Rauchentwicklung. In dieser Hinsicht verlief der Großbrand auf dem Betriebsgelände eines Kunststoffherstellers Anfang der Woche aus der Perspektive des Flughafens Hahn folgenlos, der Flugbetrieb war nicht beeinträchtigt.







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