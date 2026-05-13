Bahn-Großbaustelle ab Juli: Karte bietet Überblick
Zwischen Troisdorf und Wiesbaden fahren ab 10. Juli erst einmal keine Züge. Dann beginnt die Generalsanierung der rechtsrheinischen Bahntrasse. Welche Bauarbeiten am eigenen Wohnort geplant sind, kann jeder auf einer Übersichtskarte einsehen.
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Am 10. Juli geht es los mit der Bahn-Großbaustelle auf der rechten Rheinseite. Zwischen Troisdorf und Wiesbaden erneuert die Deutsche Bahn (DB) fünf Monate lang Gleise, Weichen und Signale. Zudem sollen 36 Bahnhöfe modernisiert werden. Wenn Sie sich fragen, was am Streckenabschnitt in Ihrem Wohnort passiert, hat unsere Zeitung einen Tipp für Sie.