Generalsanierung rechter Rhein
Bahn-Großbaustelle ab Juli: Karte bietet Überblick
Die Bahnstrecke entlang der Stadt Kaub im Mittelrheintal - auch hier wird es Bauarbeiten der Deutschen Bahn geben. Am 10. Juli s
Die Bahnstrecke entlang der Stadt Kaub im Mittelrheintal - auch hier wird es Bauarbeiten der Deutschen Bahn geben. Am 10. Juli startet die Generalsanierung der rechten Rheinstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden. Wer wissen will, was vor der eigenen Haustür passiert, kann dies online auf einer der DB Übersichtskarte einsehen.
Thomas Frey/dpa

Zwischen Troisdorf und Wiesbaden fahren ab 10. Juli erst einmal keine Züge. Dann beginnt die Generalsanierung der rechtsrheinischen Bahntrasse. Welche Bauarbeiten am eigenen Wohnort geplant sind, kann jeder auf einer Übersichtskarte einsehen. 

Lesezeit 1 Minute
Am 10. Juli geht es los mit der Bahn-Großbaustelle auf der rechten Rheinseite. Zwischen Troisdorf und Wiesbaden erneuert die Deutsche Bahn (DB) fünf Monate lang Gleise, Weichen und Signale. Zudem sollen 36 Bahnhöfe modernisiert werden. Wenn Sie sich fragen, was am Streckenabschnitt in Ihrem Wohnort passiert, hat unsere Zeitung einen Tipp für Sie.

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