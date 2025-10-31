Plus beim Wohnungsbau: Sparkassen geben viel mehr Kredite an private Bauherren
Sparkassen geben viel mehr Kredite an private Bauherren
31,2 Prozent Zuwachs: Solche Werte hört man derzeit selten aus der regionalen Wirtschaft. Die Zeichen stehen eher auf Krise. Beim Sparkassenverband RLP sieht am Anzeichen eines Aufwärtstrends – besonders beim privaten Wohnungsbau.
In Rheinland-Pfalz wird deutlich mehr Geld im privaten Wohnungsbau investiert. Darauf deuten aktuelle Zahlen des Sparkassenverbands Rheinland-Pfalz hin. Wie der SVRP jetzt mitteilte, beliefen sich die Neuzusagen für entsprechende Kredite an private Haushalte zum Ende des dritten Quartals auf 2,6 Milliarden Euro – ein Zuwachs von 31,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.