Einerseits, so ist im zweiten Rheinland-Pfalz-Monitor nachzulesen, ist es um die Grundzufriedenheit im Land gut bestellt, und auch die Demokratie hat hierzulande ein solides Fundament. Andererseits bereitet die Befragung dennoch Anlass zur Sorge.
Die meisten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer beurteilen die aktuelle Lage ganz gut, befürchten aber, dass es in Zukunft abwärtsgeht. Zukunftssorgen und Zukunftspessimismus wachsen. Das ist ein zentrales Ergebnis des neuen und zweiten Rheinland-Pfalz-Monitors, den der Landtag gemeinsam mit der Uni Trier erstellt hat.