Neuer Rheinland-Pfalz-Monitor
Grundzufriedenheit trifft Zukunftspessimismus
Die große Mehrheit der Bürger in Rheinland-Pfalz steht weiter klar für die Demokratie ein und unterstützt sie. Die Daten des neuen Rheinland-Pfalz-Monitors zeigen aber auch, dass die Menschen mit dem tatsächlichen Funktionieren der Demokratie, hier der Landtag, weniger zufrieden sind.
Einerseits, so ist im zweiten Rheinland-Pfalz-Monitor nachzulesen, ist es um die Grundzufriedenheit im Land gut bestellt, und auch die Demokratie hat hierzulande ein solides Fundament. Andererseits bereitet die Befragung dennoch Anlass zur Sorge.

Die meisten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer beurteilen die aktuelle Lage ganz gut, befürchten aber, dass es in Zukunft abwärtsgeht. Zukunftssorgen und Zukunftspessimismus wachsen. Das ist ein zentrales Ergebnis des neuen und zweiten Rheinland-Pfalz-Monitors, den der Landtag gemeinsam mit der Uni Trier erstellt hat.

