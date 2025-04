Patrick Sontheimer ist in Saarbrücken eine unverzichtbare Größe im defensiven Mittelfeld. Das sieht auch die Vereinsführung so.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken und Patrick Sontheimer werden auch künftig zusammenarbeiten. Wie die Saarländer mitteilten, wurde der Vertrag des Mittelfeldspielers über die laufende Saison hinaus verlängert. Der 26-Jährige stand in bisher 30 Saisonspielen der 3. Liga auf dem Platz.

«Patrick ist ein verlässlicher Spieler, der Woche für Woche alles auf den Platz bringt. Seine Mentalität und seine Kontinuität sind für uns enorm wichtig. Wir freuen uns daher, dass er uns erhalten bleibt», sagte Manager und Trainer Rüdiger Ziehl.

Sontheimer war im Sommer 2023 von Fortuna Köln ins Saarland gewechselt. Zuvor hatte er bei den Würzburger Kickers Zweitliga-Erfahrung sammeln können. Das will er auch mit dem FCS. «Ich fühle mich in Saarbrücken und mit der Mannschaft sehr wohl. Ich hoffe, dass wir in dieser Saison gemeinsam den Aufstieg schaffen und dann in der 2. Liga gemeinsam alles geben können», sagte er.