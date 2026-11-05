Am Samstag zieht es über Rheinland-Pfalz und das Saarland zunehmend zu. Die Temperaturen bleiben einstellig. Wie entwickelt sich das Wetter bis dahin?

Mainz/Saarbrücken/Offenbach (dpa/lrs) – Die Sonne vertreibt die Wolken: In den kommenden Tagen wechseln sich die beiden am Himmel von Rheinland-Pfalz und dem Saarland ab. Heute werde es zunächst bewölkt und im Tagesverlauf zunehmend sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 11 Grad.

In der Nacht kühle es ab auf 2 bis minus 1 Grad, in Bodennähe gebe es dann verbreitet Frost. Auch am Freitag sieht das Wetter ähnlich aus: Zunächst zieht von Südwesten dichte Bewölkung auf, im Nordosten bleibt wird es heiter. Trocken soll es aber überall bleiben. Die Temperaturen bleiben laut Wetterdienst mit 7 bis 9 Grad einstellig.

Am Samstag kommen dann noch mehr Wolken in die Region: Im Tagesverlauf werde es zunehmend stark bewölkt bis bedeckt, hieß es. Die Temperaturen steigen dann nicht höher als 8 Grad.