Wetter
Sonne und milde Temperaturen in Rheinland-Pfalz und Saarland
Frühlingsboten in Mainz
Die Sonne lässt sich wieder häufiger blicken. (Symbolbild)
Andreas Arnold. DPA

Sonnige Tage und milde Temperaturen prägen das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Nachts kann es in einigen Regionen dennoch zu leichtem Bodenfrost kommen.

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken/Mainz/Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland ist es nach den Feiertagen überwiegend sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Nordost.

In der Nacht zum Mittwoch wird es klar und weiterhin trocken, wie die Meteorologen voraussagen, die Temperaturen sinken auf 7 bis 2 Grad, in tieferen Lagen des Berglands lokal bis minus 1 Grad. Dort kann es in Bodennähe stellenweise Frost geben.

Der Mittwoch soll erneut sonnig und trocken verlaufen. Die Höchsttemperaturen erreichen im Bergland 18 bis 20 Grad, sonst 20 bis 23 Grad. Der Ostwind weht schwach bis mäßig.

In der Nacht zum Donnerstag ist der Himmel neben dünnen Wolkenfeldern meist klar, die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 4 Grad, in Tallagen der Mittelgebirge bis 1 Grad, dort örtlich leichter Frost in Bodennähe.

© dpa-infocom, dpa:260407-930-913543/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten