Klageerzwingung am OLG Koblenz Mit der Ahrtal-Entscheidung wird es wohl noch dauern Johannes Mario Löhr 29.01.2026, 16:27 Uhr

i Ralph und Inka Orth und Rechtsanwalt Christian Hecken (Mitte) hatten Ende 2025 die Unterlagen zu einem Klageerzwingungsverfahren beim Oberlandesgericht in Koblenz eingereicht. Thomas Frey/dpa

Hinterbliebene von Opfern der Ahrtal-Katastrophe wollen erreichen, dass es doch noch zu einem Prozess gegen den Ex-Ahrtal-Landrat kommt. In dieser Sache läuft in Koblenz derzeit ein sogenanntes Klageerzwingungsverfahren. Hintergründe und Details.

Derzeit läuft am Koblenzer Oberlandesgericht (OLG) ein Klageerzwingungsverfahren zur Ahrtal-Katastrophe: Ralph und Inka Orth hatten ihre Tochter Johanna (22) in der Flut verloren. Mit ihrem Anwalt Christian Hecken hatten sie Ende 2025 den Klageerzwingungsantrag am OLG eingereicht, um doch noch einen Prozess gegen Ex-Ahrtal-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) und einen Mitarbeiter der Technischen Einsatzleitung zu erreichen.







