Stellenabbau in Koblenz? Canyon-Betriebsrat und IG Metall fordern mehr Infos Cordula Sailer-Röttgers 29.01.2026, 16:45 Uhr

i Haben am Donnerstag im Namen des Canyon-Betriebsrates und der IG Metall über die Lage bei dem Koblenzer Fahrradhersteller informiert (von links): Markus Friedel, IG-Metall-Betriebsbetreuer bei Canyon, Betriebsratsvorsitzender Robert Brückner und Ali Yener, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Koblenz. Cordula Sailer-Röttgers

Über dem Koblenzer Fahrradhersteller Canyon schwebt immer noch das Damoklesschwert des Stellenabbaus. Die IG Metall und der Betriebsrat haben Gespräche mit der Geschäftsführung aufgenommen. Sie wollen mehr Informationen, um die Lage einzuschätzen.

Beim Fahrradhersteller Canyon in Koblenz steht weiter der Abbau von Stellen im Raum. Der Wille, betriebsbedingte Kündigungen zu verhindern, scheint bei allen Beteiligten vorhanden. Das wurde bei einer Pressekonferenz der IG Metall und des Canyon-Betriebsrats am Donnerstag in Koblenz deutlich.







