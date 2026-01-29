Über dem Koblenzer Fahrradhersteller Canyon schwebt immer noch das Damoklesschwert des Stellenabbaus. Die IG Metall und der Betriebsrat haben Gespräche mit der Geschäftsführung aufgenommen. Sie wollen mehr Informationen, um die Lage einzuschätzen.
Beim Fahrradhersteller Canyon in Koblenz steht weiter der Abbau von Stellen im Raum. Der Wille, betriebsbedingte Kündigungen zu verhindern, scheint bei allen Beteiligten vorhanden. Das wurde bei einer Pressekonferenz der IG Metall und des Canyon-Betriebsrats am Donnerstag in Koblenz deutlich.