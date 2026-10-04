Modellregion Westerwald-Ost Land RLP fördert Videotechnik im Kampf gegen Wolfsrisse Tim Kosmetschke 04.10.2026, 08:00 Uhr

i Im östlichen Westerwald überwinden jagende Wölfe immer wieder vermeintlich wolfssichere Zäune. Deshalb soll dort nun aufgerüstet werden – mit Landesförderung (Symbolfoto). Ingo Wagner. picture alliance / Ingo Wagner/dpa

Im östlichen Westerwald überwinden jagende Wölfe immer wieder vermeintlich wolfssichere Zäune. Deshalb soll dort nun aufgerüstet werden – mit Landesförderung: Tierhalter können Zuschüsse zur Anschaffung von Videotechnik beantragen. Die Details.

Im östlichen Westerwald kommt es verstärkt zu Wolfsrissen – das sogenannte Greifensteiner Rudel ist dort überaus aktiv und bereitet Tierhalterinnen und Tierhaltern immer größere Sorgen. Inzwischen sind auch wolfsabweisend geschützte Schaf- und Ziegenherden betroffen.







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