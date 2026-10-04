Modellregion Westerwald-Ost
Land RLP fördert Videotechnik im Kampf gegen Wolfsrisse
Im östlichen Westerwald überwinden jagende Wölfe immer wieder vermeintlich wolfssichere Zäune. Deshalb soll dort nun aufgerüstet
Im östlichen Westerwald überwinden jagende Wölfe immer wieder vermeintlich wolfssichere Zäune. Deshalb soll dort nun aufgerüstet werden – mit Landesförderung (Symbolfoto).
Ingo Wagner. picture alliance / Ingo Wagner/dpa

Im östlichen Westerwald überwinden jagende Wölfe immer wieder vermeintlich wolfssichere Zäune. Deshalb soll dort nun aufgerüstet werden – mit Landesförderung: Tierhalter können Zuschüsse zur Anschaffung von Videotechnik beantragen. Die Details.

Lesezeit 2 Minuten
Im östlichen Westerwald kommt es verstärkt zu Wolfsrissen – das sogenannte Greifensteiner Rudel ist dort überaus aktiv und bereitet Tierhalterinnen und Tierhaltern immer größere Sorgen. Inzwischen sind auch wolfsabweisend geschützte Schaf- und Ziegenherden betroffen.
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