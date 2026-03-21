Frauenanteil steigern So will die Bundeswehr weiblicher werden Johannes Kirsch

Nina Legler 21.03.2026, 12:00 Uhr

i Die Bundeswehr strebt einen Frauenanteil von 20 Prozent an. Derzeit liegt er bei 13,7 Prozent - mit steigender Tendenz. Robert Michael. picture alliance/dpa

Frauen sind in der Bundeswehr bislang noch in der Minderheit. Doch das soll sich jetzt ändern. Das Ziel: ein Frauenanteil von 20 Prozent. Aber wie genau will die Bundeswehr das umsetzen und wie geht sie mit dem Thema „Sexuelles Fehlverhalten“ um?

Frauen in der Bundeswehr sind auch im 21. Jahrhundert mehr die Ausnahme als die Regel. Derzeit liegt der Anteil mit 25.200 Soldatinnen bei 13,7 Prozent – und das, obwohl bereits im Jahre 2001 alle militärischen Laufbahnen uneingeschränkt für Frauen geöffnet wurden.







Artikel teilen

Artikel teilen