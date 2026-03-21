Frauen sind in der Bundeswehr bislang noch in der Minderheit. Doch das soll sich jetzt ändern. Das Ziel: ein Frauenanteil von 20 Prozent. Aber wie genau will die Bundeswehr das umsetzen und wie geht sie mit dem Thema „Sexuelles Fehlverhalten“ um?
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Frauen in der Bundeswehr sind auch im 21. Jahrhundert mehr die Ausnahme als die Regel. Derzeit liegt der Anteil mit 25.200 Soldatinnen bei 13,7 Prozent – und das, obwohl bereits im Jahre 2001 alle militärischen Laufbahnen uneingeschränkt für Frauen geöffnet wurden.