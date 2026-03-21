Frauenanteil steigern
So will die Bundeswehr weiblicher werden
Die Bundeswehr strebt einen Frauenanteil von 20 Prozent an. Derzeit liegt er bei 13,7 Prozent - mit steigender Tendenz.
Die Bundeswehr strebt einen Frauenanteil von 20 Prozent an. Derzeit liegt er bei 13,7 Prozent - mit steigender Tendenz.
Robert Michael. picture alliance/dpa

Frauen sind in der Bundeswehr bislang noch in der Minderheit. Doch das soll sich jetzt ändern. Das Ziel: ein Frauenanteil von 20 Prozent. Aber wie genau will die Bundeswehr das umsetzen und wie geht sie mit dem Thema „Sexuelles Fehlverhalten“ um?

Lesezeit 3 Minuten
Frauen in der Bundeswehr sind auch im 21. Jahrhundert mehr die Ausnahme als die Regel. Derzeit liegt der Anteil mit 25.200 Soldatinnen bei 13,7 Prozent – und das, obwohl bereits im Jahre 2001 alle militärischen Laufbahnen uneingeschränkt für Frauen geöffnet wurden.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzBundeswehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten