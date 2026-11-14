Im Saarland wurden in diesem Jahr bislang 19 Wolfsnachweise gemeldet – mehr als in jedem der Vorjahre. Doch wie viele verschiedene Tiere stecken dahinter?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland hat es in diesem Jahr bisher 19 Wolfsnachweise gegeben. Das seien mehr als jeweils in den gesamten Jahren zuvor, teilte das Umweltministerium in Saarbrücken der Deutschen Presse-Agentur mit. Sie stammten allesamt aus dem Landkreis Kreis Merzig-Wadern.

Der waldreiche Kreis liegt im Nordwesten des Saarlandes und grenzt an Rheinland-Pfalz. Im dortigen Hochwald ist auf rheinland-pfälzischer Seite ein Wolfsrudel nachgewiesen. «Wir führen dort verstärkt eigenes Monitoring durch, was zu vermehrten Hinweisen führt», teilte das Ministerium mit.

Mehrere Hinweise können von einem Wolf sein

Die Wolfsnachweise seien über Urin, Haare, Kot oder Foto beziehungsweise Video erfolgt. In den meisten Fällen konnte nicht gesagt werden, um welches Individuum es sich handelte. Somit könnten mehrere Hinweise auch auf denselben Wolf hindeuten, sagte ein Sprecher.

Außerhalb des Gebietes des Hochwald-Rudels gebe es keine Hinweise darauf, dass sich Wölfe im Saarland dauerhaft angesiedelt hätten. Nach einer Studie seien auch zwei kleinere Flächen im Süden des Landes für eine Ansiedlung des Wolfes grundsätzlich geeignet. «Es ist jedoch nicht absehbar, ob oder wann eine Besiedlung durch Wölfe geschehen könnte», hieß es.

Bisher konnten drei Wölfe anhand der Nachweise im Saarland individualisiert werden: Dazu zählt ein Weibchen (GW3274f) des Rudels Hochwald, das aus dem Rudel Eckertal in Niedersachsen stammt. Hinzu kommt ein männliches Tier (GW3609m) des Rudels Hochwald, das aus dem belgischen Hohen Venn kommt.

Nummer drei in diesem Jahr mehrfach erfasst

Der Dritte ist demnach ein Rüde (GW4834m), bei dem das Herkunftsrudel unbekannt ist. Er wurde zum ersten Mal im Juni 2025 in Hessen bei Lorch genetisch erfasst, danach auch bei Dahlheim in Rheinland-Pfalz. 2025 und 2026 sei dieses Tier mehrfach im Saarland genetisch erfasst worden.

Seit Ende Oktober 2024 ist das Saarland Präventionsgebiet. Zur Förderung von Schutzmaßnahmen für Schafe und Ziegen gegen den Wolf seien im vergangenen Jahr 35 Anträge für Investitionen bewilligt worden, hieß es. In diesem Jahr gab es demnach 17 Neubewilligungen. Dabei geht es unter anderem um den Bau von Schutzzäunen.

2025 seien für «Wolfs-abweisenden Schutz» über die Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes» knapp 145.000 Euro ausgezahlt worden. Im laufenden Jahr seien es bislang fast 100.000 Euro. Bund und Land teilen sich diese Ausgaben.

2025 gab es 13 gesicherte Wolfsnachweise im Saarland, 2024 waren es acht gewesen.