Zahlen und Hintergründe So viele Wohnungen stehen in unserer Region leer 28.11.2024, 06:00 Uhr

i Trotz Wohnungsmangel stehen immer mehr Immobilien leer - auch in Rheinland-Pfalz. Je nach Region ist die Situation ganz unterschiedlich. picture alliance/dpa

Die Mietpreise steigen vor allem in den Städten rasant, neue Wohnungen werden aber immer weniger gebaut. Die Folge: Wohnungsnot. Gleichzeitig stehen immer mehr Immobilien leer. Wie kann das sein?

. Gähnend leere Innenstädte sieht man in Deutschland immer häufiger – auch in Rheinland-Pfalz. Das betrifft nicht nur Einkaufszentren und Kioske, sondern auch viele Wohnhäuser. Deren Besitzer lassen ihre Wohnungen mitunter lieber leer stehen, anstatt Geld in die Hand zu nehmen und sie zu renovieren.

