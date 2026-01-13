Rheinland-Pfalz-Zahlen sinken So viele Flüchtlinge kamen 2025 – und so viele gingen Sebastian Stein 13.01.2026, 06:15 Uhr

i Neuankommende Flüchtlinge werden zunächst in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes untergebracht - wie hier in Trier. Harald Tittel/dpa. picture alliance/dpa

Im vergangenen Jahr kamen deutlich weniger Flüchtlinge aus Syrien nach Rheinland-Pfalz. Was die Gründe dafür sind und warum Abschiebungen in bestimmte Länder noch immer die Ausnahme bleiben.

Die Zahl der nach Rheinland-Pfalz kommenden Flüchtlinge geht immer weiter zurück. Im vergangenen Jahr hat der Bund dem Land etwas mehr als 5000 Asylsuchende zugewiesen, wie das Landesintegrationsministerium auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Das sind fast 50 Prozent weniger als noch 2024.







Artikel teilen

Artikel teilen