Studie zeigt Preisunterschiede So teuer sind Bestattungen im Land Cordula Sailer-Röttgers

Sebastian Stein 16.12.2024, 06:00 Uhr

i Blumen schmücken ein Grab auf dem Hauptfriedhof in Trier. In Rheinland-Pfalz variieren die Kosten für die letzte Ruhe teils erheblich. Das zeigt eine aktuelle Studie. Harald Tittel/dpa

Eine neue Studie zeigt, wie stark die Friedhofsgebühren in Rheinland-Pfalz variieren. Die Gebühren unterscheiden sich nicht nur stark nach Wohnort, sondern auch nach der Art der Bestattung. In vielen Kommunen haben die Preise deutlich angezogen.

Die Kosten für die letzte Ruhe auf dem Friedhof unterscheiden sich in Rheinland-Pfalz mitunter erheblich. Je nach Wohnort und Bestattungsart muss teils Tausende Euro mehr gezahlt werden als in anderen Kommunen des Landes. Und vielerorts sind die Gebühren in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

